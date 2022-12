Taczka, Jezus, Bon 500+ i polityka. Burza po "jasełkach" w Gdańsku

Zdaniem psycholog Anny Strzałkowskiej z Uniwersytetu Gdańskiego, z którą rozmawiała "Wyborcza", - młodzi wyrazili swój krytyczny stosunek do tego, co ich otacza, wyrazili, co myślą, choć rozumiem, że nie jest to po linii oczekiwanej. Znaleźli formę wyrazu, mimo że minister Czarnek chciałby, aby tylko pokornie klęczeli. Przyjmuję to jako katoliczka i nauczycielka z pokorą, ku refleksji. I mam nadzieję, że podejmą ją również rządzący i biskupi - oceniła ekspertka.