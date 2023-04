Tabletka "dzień po" z rekordową sprzedażą. Jest decyzja rządu

W porównaniu chociażby do stycznia i lutego 2019 roku, sprzedano dwa razy więcej tabletek "dzień po". Jeśli tylko trend się utrzyma, to na koniec roku sprzedaż osiągnie poziom 300 tys. opakowań. Gdy w roku 2017 Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się wprowadzić antykoncepcję awaryjną na receptę, sprzedaż wynosiła ok. 280 tys. tabletek rocznie. W kolejnym roku drastycznie spadła - do poziomu 154 tys.