Ta grupa może zdecydować o wyniku wyborów. Oni na pewno zagłosują

Zdaniem Oko.press, to oznacza, że "wśród grup wyborców w większości sympatyzujących z PiS determinacja, by głosować, jest o wiele wyższa, niż w grupach, gdzie ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego jest słabsze". Równocześnie znaczy to także, że wśród wyborców z najstarszych grup wiekowych trudno będzie PiS-owi znaleźć kolejnych popierających.