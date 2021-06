"Ta formacja się sypie". Leszek Miller nie ma wątpliwości

- Cała ta formacja się sypie. Odchodzą kolejni przedstawiciele. Pan Girzyński zrobił przykrą niespodziankę Jarosławowi Kaczyńskiemu. Przed kongresem, który się zbiera, rząd Morawieckiego stracił większość, stał się rządem mniejszościowym. To bolesny cios w dumę i prestiż Kaczyńskiego - mówił były premier, europoseł Leszek Miller w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Cała misja z wicepremierowaniem Kaczyńskiego była od początku do końca komedią. Wiadomo było, że wszedł do tego rządu tylko po to, żeby pilnować koalicjantów. Nie upilnował. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo obywateli, nie znam żadnego przypadku, w którym pan Kaczyński działałby na rzecz jego wzmocnienia. Raczej osłabienia tego bezpieczeństwa - dodał Miller.