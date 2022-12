Ta broń zapewni przełom na froncie. Ukraińcy na to czekali od dawna

Stało się. Jeszcze przed historyczną wizytą Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu, Stany Zjednoczone ogłosiły, że w nowym pakiecie pomocy wojskowej znajdzie się system rakietowy Patriot ziemia-powietrze. Ukraińcy czekali na taką wiadomość od początku wojny, ponieważ jest to jeden z najlepszych systemów obrony przeciwlotniczej na świecie, który kiedy tylko trafi na front, może zmienić oblicze wojny. System ten przeznaczony jest do zwalczania załogowych i bezzałogowych dronów, samolotów i helikopterów. Co ciekawe, w ograniczonym zakresie służy też do zwalczania taktycznych rakiet jądrowych krótkiego i średniego zasięgu. Rosjanie właśnie tego obawiali się najbardziej, co słychać po najnowszych komentarzach na Kremlu. - Jeśli ta broń rzeczywiście zostanie użyta przeciwko nam, na pewno odpowiemy - stwierdził w środę Władimir Putin. Tymczasem strona ukraińska zamierza wykorzystać system rakietowy Patriot do obrony kluczowej infrastruktury przed rosyjskimi atakami rakietowymi. Ta broń usprawni również likwidowanie irańskich dronów, które Moskwa wykorzystuje każdego dnia do niszczenia obiektów cywilnych w Ukrainie.