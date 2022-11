T-64BM2 w akcji. Pokazali moment ataku z perspektywy czołgisty

W obwodzie donieckim trwają ciężkie walki. Zdecydowanie więcej strat w ostatnim czasie ponieśli w tym regionie Rosjanie. Co więcej, do sieci trafiło nagranie, na którym uwieczniono moment ostrzeliwania rosyjskich okopów za pomocą ukraińskiego czołgu T-64BM2. Zamontowana kamera na kadłubie maszyny znakomicie oddaje to, co czuje czołgista walczący na froncie. Czołg oddaje po kilka strzałów na minutę, a wszystko w taki sposób, by nie zostać trafionym przez wroga. Najpierw lekko wychyla się zza krzaków i uderza, po czym robi to samo tylko, że już na wstecznym biegu. Dzięki takiej taktyce, Rosjanom trudniej jest zlokalizować strzelający obiekt, zwłaszcza, że cała załoga T-64BM2 znajduje się kilkadziesiąt kilometrów od celu ataku. W wyniku takiej salwy żołnierze Putina są zmuszani do wstrzymania ognia. To sprawia, że odziały ukraińskiej piechoty mogą iść na przód, a taki obrót spraw stawia wojska wroga pod ścianą, zmuszając do ucieczki.