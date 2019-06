Szymon Niemiec: odprawiłem nabożeństwo ekumeniczne, nie mszę

Burza po sobotniej Paradzie Równości w Warszawie. Przemarsz ulicami stolicy miała poprzedzić "tęczowa msza" odprawiana przez Szymona Niemca. – Nic podobnego się nie wydarzyło, odprawiłem nabożeństwo ekumeniczna – wyjaśnia w rozmowie z Wirtualną Polską ks. bp Niemiec.

Biskup Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego odprawił nabożeństwo wraz z trzema innym osobami za polowym "ołtarzem". – W nabożeństwie mógł uczestniczyć każdy, kto tylko miał na to ochotę. Takie liturgie odprawia się wtedy, kiedy mamy zgromadzenie ludzi z różnych kościołów i chce się zapewnić opiekę duszpasterską wszystkim – powiedział Wirtualnej Polsce ks. Niemiec.

Dodał, że niektórzy mogli pomylić to z mszą rzymskokatolicką , ponieważ niektóre modlitwy są wspólne dla wszystkich wyznań, np. Ojcze Nasz czy modlitwa powszechna.

– Jestem kapłanem starokatolickim. Nasze stroje są podobne do tych, które noszą kapłani rzymskokatoliccy, dlatego też część osób mogła pomyśleć, że to msza rzymska. Na pewno nie była to msza w rozumieniu Kościoła rzymskokatolickiego ani w jakimkolwiek obrządku protestanckim – zapewnia ks. Szymon Niemiec.