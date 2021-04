Szymon Hołownia zaszczepiony na COVID. Prof. Dudek "przejrzał" intencje PiS

44-letni Szymon Hołownia przyjął w sobotę pierwszą dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi, co wywołało wiele reakcji w środowisku politycznym. - Można dyskutować, czy Szymon Hołownia zachował się sensownie lub nie, ale moim zdaniem porównywanie tej sytuacji do wyjazdu Ryszarda Petru do Portugalii podczas protestów w Sejmie jest nieporównywalne. Choć intencją PiS jest porównywanie, pokazywanie, że Hołownia jest tak samo zdemoralizowany i zdegenerowany jak Petru, Schetyna, Budka, Tusk - oceniał w programie "Newsroom" WP prof. Antoni Dudek. Politolog przewiduje też, że "w nadchodzącej dekadzie dojdzie do rozbicia karteli 4 partii w Polsce". - Mam wrażenie, że młode pokolenie Polaków, głosujących po raz pierwszy w tej dekadzie, będzie szukało nowych rozwiązań. Dla jednych to będzie Hołownia, dla innych Nowa Lewica, a dla jeszcze innych Konfederacja - dodał Dudek.

