Szymon Hołownia uderza w Jarosława Kaczyńskiego. "Jest winien Polakom pieniądze"

- Kaczyński jest winien dzisiaj 20 tys. miliardów złotych w tym roku i 260-70 miliardów w ogóle - w zależności od kursu euro - z Krajowego Planu Odbudowy, na który już się zadłużyliśmy i które to pieniądze są dostępne - mówił Szymon Hołownia w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Patrycjusz Wyżga przypomniał słowa ministra Waldemara Budy, który w Radiu Zet mówił, że blokowanie pieniędzy z KPO pomoże PiS-owi wygrać wybory. - Minister Buda odkrył karty i powiedział jasno co oni myślą. Oni są w stanie zagłodzić Polaków, oni są w stanie zamrozić Polaków, nie będzie miejsc dla dzieci w żłobkach, polscy rolnicy nie dostaną kilku miliardów w tym roku na skutki suszy i na konkurencyjność na rynkach europejskich. Najważniejsze, żeby PiS wygrał wybory - skomentował lider Polski 2050. - To jest coś, co powinno być rozliczane nie tylko przed Trybunałem Stanu, ale na to powinny się też znaleźć zwykłe sądy, które odpowiedzą na pytanie co z takimi ludźmi robić. Mówię o tej bandzie, która nami rządzi - dodał.