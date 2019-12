Wybory prezydenckie 2020. Szymon Hołownia na deskach Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku podjął decyzję ws. startu w wyborach. Pisarz i prezenter telewizyjny zdecydował, że będzie ubiegał się o prezydenturę.

Pisarz i prezenter mówił o utraconej wspólnocie i o wyzwaniach, które - jego zdaniem - rozwiązuje się w naszym kraju metodami rodem z lat 90-tych. - Czas nauczyć się szukać nowych odpowiedzi, jak mówiła w swoim wykładzie nasza wspaniała noblistka - mówił Hołownia, nawiązując do mowy noblowskiej Olgi Tokarczuk.

Szymon Hołownia podjął decyzję ws. wyborów prezydenckich 2020

- Ktoś związany z partią, mimo najlepszych chęci, tego nie zrobi. Ktoś, kto wyszedł z tego chorego systemu, nie da rady go uzdrowić. System się zawiesił. Aby się odwiesił, w maju 2020 roku musimy w nim zamontować bezpartyjny bezpiecznik. Musimy mieć arbitra, który nie będzie wspierał jednej z drużyn - powiedział.

Wybory prezydenckie 2020. Szymon Hołownia: Chciałbym być waszym kandydatem

- Powiem to wprost. Na początku przyszłego roku zostaną ogłoszone wybory prezydenckie. Chciałbym być waszym kandydatem - ogłosił Hołownia, ucinając trwające od tygodni spekulacje. - Naprawdę idziemy po zwycięstwo. Chcę pokazać, że przełożonym prezydenta nie będzie szef partii, tylko naród. Wy - powiedział.

Hołownia przekonywał, że nastał czas na człowieka, który "przychodząc z dołu, naprawi to, co zostało zepsute na górze". - I całą energię, którą tracimy teraz na spory, wykorzystamy jako paliwo do budowy lepszej Polski - przekonywał.