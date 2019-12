Szymon Hołownia rozważa start w wyborach. Ma wsparcie wicemarszałek Senatu

Szymon Hołownia najprawdopodobniej w niedzielę ogłosi, czy startuje w wyborach prezydenckich. - Bardzo mocno sekunduję Szymonowi Hołowni; to obywatelski kandydat na prezydenta, który ożywi debatę prezydencką - powiedziała w sobotę wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka.

- Ja bardzo mocno sekunduję Szymonowi Hołowni, i myślę, że taki kandydat również będzie miał coś do powiedzenia, i na pewno ożywi tę debatę prezydencką - powiedziała w radiu TOK FM.

Morawska-Stanecka sama była wymieniana jako ta, która może stanąć do walki o fotel prezydencki. - Jest to duży zaszczyt, że akurat pomyślano o mnie. My cały czas rozmawiamy i po naszej konwencji podamy decyzję - podkreśliła.