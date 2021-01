WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze kościół + 3 Wirtualna Polskaszymon hołowniatłit oprac. Sylwia Bagińska 2 godziny temu Szymon Hołownia o tym, jak powinna wyglądać relacja państwo a Kościół Szymon Hołownia w programie "Tłit" Wirtualnej Polski odniósł się do tego, jak powinna wyglądać relacja państwo a Kościół według Ruchu Polska 2050. - Doszliśmy do punktu, w którym wyraźnie traci państwo, a także Kościół. Trzeba spróbować to rozplątać - powiedział Szymon Hołownia. Dopytywany o działanie po ewentualnym objęciu władzy w Polsce polityk wymienił szereg pomysłów. - Powołamy (ruch Polska 2050 - przyp. red.) pełnomocnika w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, stworzymy kodeks dobrych praktyk dla urzędników administracji - ujawnił. - Wkurza nas pomieszanie porządku świeckiego i ceremoniału religijnego - dodał gość Patrycjusza Wyżgi. - Proponujemy, aby samorządy miały kontrole nad cennikami na cmentarzach w miejscach, gdzie jest tylko cmentarz wyznaniowy, a nie ma komunalnego - powiedział także Szymon Hołownia. - Chcemy, aby obywatele mieli równe prawo do pochówku - dodał. - Proponujemy znieść Fundusz Kościelny i zastąpić go odpisem podatkowym, dobrowolnym, w wysokości od 0,3 proc. do 0,5 proc. podatku dochodowego, albo podniesieniem kwoty wolnej od podatku w związku z darowizną na cele kultu religijnego - wymieniał Hołownia. - Proponujemy, aby o wymiarze i sposobie przeprowadzenia lekcji religii decydowała wspólnota szkolna, czyli rada rodziców, rada pedagogiczna i być może też samorząd uczniowski - powiedział. - Chcemy też obniżyć granicę wieku, od której można decydować, czy chce się uczestniczyć w lekcjach religii - dodał Szymon Hołownia. Rozwiń zawieszając billboard obok Radia M … Rozwiń Transkrypcja: zawieszając billboard obok Radia Maryja przypomnę jakie hasło kościół i państwo na swoich miejscach powiedzieć że Należy doprowadzić do tego że stosunki kościoła katolickiego i państwa państwa i w Polsce zostaną wreszcie uporządkowane dla dobra państwa i dla dobra Kościoła to jest splot który narastał czy za pęknął się przez ostatnich 30 lat w kontrolowany doszliśmy do jakiegoś punktu w którym i państwo na tym traci bardzo wyraźnie widoczny dla wszystkich i kościół na tym traci trzeba spróbować to rozplątać w jaki sposób Szymon Hołownia zostaje premierem tego pięknego kraju i trzy najważniejsze punkty dotyczące rozdziału skutecznego rozdziału kościoła i państwa chociaż jedną czwartą dobrze na pewno powołane pełnomocnika w KPRM je którego to będzie właśnie zadanie który tym będzie się zajmował stworzymy kodeks dobrych praktyk dla urzędników administracji żeby doskonale można było rozróżnić to jedno i drugie Panie Szymonie zaklęcie swoją szacunkiem nowe stanowisko korek z praktyk jak wyszło Jakie są konkretne regulacje które proponujecie w tym zakresie rzeczy jak odprawia Kaczyński w Starachowicach jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa ale pełnomocnik rządu będzie mógł to jakoś zablokować będzie układ odpływać w jaki sposób który będzie musiał być przestrzegany na ten kodeks dobrych praktyk jest 8 naszej propozycji ale na przykład to bo to jest ważne symboliczne to też tam gdzieś chyba najbardziej wielu z nas wkurza ale to To pomieszanie porządków szwedzkiego i ceremoniał religijnego i katolików i i niewierzących natomiast my na przykład Proponujemy to żeby samorządy miały kontrolę nad cennikami na cmentarzach w miejscach gdzie jest cmentarz wyznaniowy a nie ma cmentarza Komunalnego tak żeby obywatele mieli równe prawo do do pochówku Proponujemy żeby znieść fundusz Kościelny i bo to jest anachroniczna instytucja żeby zastąpić go odpisem podatkowym dobrowolnym wysokości od 0,005% podatku dochodowego albo podniesieniem kwoty wolnej od podatku w związku robi znowu na cele kultu religijnego Proponujemy żeby o wymiarze i sposobie przeprowadzenia zajęć religii w szkole decydowała Wspólnota szkolna czyli rada rodziców rada na być może też samorząd uczniowski żeby znieść przepis który każe prosić o zgodę biskupa na Zmniejszenie liczby godzin lekcji religii poniżej dwóch w tygodniu obniżyć granicę wieku w której będzie można decydować od której można decydować czy uczestniczyć w zajęciach z religii czy nie Do poziomu granicy szkoły podstawowej ponadpodstawowej czyli do tego roku życia chcemy przyjrzeć się sprawie Kapelanów i zostawić ich mówiąc kolokwialnie w wojsku w policji w mundurowych natomiast znaczy to nie do wszystkich służbach mundurowych bo na przykład w Krajowej administracji Skarbowej zależy jak to rozumieć uważamy że nie ma potrzeby utrzymywania kapelana z finanse z budżetu państwa chcemy w artykule 196 Kodeksu Karnego w zrobić z przestępstwa obrazy uczuć religijnych przestępstwo Skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego a w będzie trzeba złożyć skargę będzie trzeba z prywatnej stopy w tej sprawie występować i znieść karanie tego w jakikolwiek sposób