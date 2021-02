Szymon Hołownia o przesileniu w polskiej polityce

Lider formacji Polska 2050 skomentował przejście do swojego ruchu kolejnej posłanki Koalicji Obywatelskiej Pauliny Hennig-Kloski. Szymon Hołownia wypowiedział się również na temat kolejnego kryzysu w Zjednoczonej Prawicy wywołanego sporem w Porozumieniu oraz propozycji matury z religii.

W poniedziałek dotychczasowa posłanka Koalicji Obywatelskiej Paulina Hannig-Kloska zmieniła polityczne barwy i zasiliła szeregi Polski 2050. Transfer ten skomentował w "Kropce nad i" Szymon Hołownia. Monika Olejnik zwróciła uwagę, że jeszcze w ubiegłym tygodniu posłanka podkreślała, że fundamentalnie różni się z Hołownią w poglądach.

- Rozmowy o zmianie barw toczyli od jakiegoś czasu, trwały też przez weekend ostatecznie i Paulina, i my doszliśmy do wniosku, że się zgadzamy - powiedział polityk. - Cieszę się, że to koło składa się z samych kobiet, to pierwsza taka formacja w polskim parlamencie - dodał.

Hołownia potwierdził również, że na celowniku Polski 2050 są także politycy ze Zjednoczonej Prawicy. - To są duże trudniejsze rozmowy, bo te osoby mają świadomość, że Kaczyński nie zawaha się użyć całego aparatu państwa, żeby ich ukarać - zaznaczył. - Toczymy rozmowy z osobami z tamtej strony, ale to nie zawsze są osoby, które myślą w taki sposób jak my - podkreślił.

Pogoda. Przerażający raport IMGW. Włosy stają dęba

Szymon Hołownia: Dni Gowina są policzone

Gość "Kropki nad i" odniósł się również do kolejnego kryzysu w Zjednoczonej Prawicy, którego powodem stały się polityczne przepychanki w Porozumieniu. - Za mało mafijnych seriali oglądałem, żeby wiedzieć co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy - powiedział lider Polski 2050. W ocenie Hołowni, Jarosław Gowin jest już świadomy, że nie na nic liczyć ze strony Jarosława Kaczyńskiego. - Dni Gowina są policzone, bo on już wie, że Kaczyński nigdy mu nie wybaczy i nie wpuści go na listy - stwierdził.

Polityk mówił również, że jego zdaniem na horyzoncie są już kolejne konflikty w ZP, których zapowiedzą jest choćby stanowisko Jarosława Gowina wobec podatku od mediów. - Oczywiście, że Gowin nie miał innego wyjścia, żeby przeciwko temu zaprotestować, ale proszę zobaczyć ile tam się wewnętrznych wet czai. Za chwilę Ziobro będzie wetował unijne pieniądze, więc Kaczyński nie może być niczego pewien - ocenił.

Hołownia dodał również, że zważywszy na wyniki ostatnich sondaży partyjnych trudno nie odnieść wrażenia, że w Polsce ma miejsce przesilenie polityczne.

Szymon Hołownia o pomysłach Przemysława Czarnka

Były kandydat na prezydenta skomentował również działania ministra edukacji Przemysława Czarnka i pomysł, by wprowadzić maturę z religii. - Trudno znaleźć słowa na to co wyprawia minister Czarnek - powiedział. - Lekcje religii powinny odbywać się na innych zasadach. Nie powinien o nich decydować biskup, tylko społeczność szkolna. Ocena z religii nie powinna być na świadectwie i nie powinna wliczać się do średniej - dodał.

Hołownia skrytykował również postawę polskiego Kościoła, który jego zdaniem działa na swoją niekorzyść zacieśniając związek z partią rządzącą. - Rozumiem - choć nie pochwalam - cynizm państwa, które próbuje zrobić z Kościoła ideologiczną przybudówkę, ale nie rozumiem Kościoła, który chce rozmienić swoją pozycję poprzez związek z jakąś partią polityczną - stwierdził. - To jest przerażające i to się musi jak najszybciej skończyć - podsumował Szymon Hołownia w "Kropce nad i".

Źródło: TVN24