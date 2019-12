WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze radosław sikorski + 2 szymon hołowniatłit Natalia Durman 29 min. temu Szymon Hołownia na prezydenta? Zaskakujący komentarz Radosława Sikorskiego Radosław Sikorski pytany był w programie "Tłit", czy wejście na scenę Szymona Hołowni mu się podoba. Co odpowiedział? - No, przede wszystkim... Rozwiń Wejście na scenę Szymona hołowni N … Rozwiń Transkrypcja: Wejście na scenę Szymona hołowni No przede wszystkim z Szymon Jaka to melodia Pilotem Żona ma nagrodę Pulitzera tata jest pilotem miga 29 to jestem pod wrażeniem Myśli pan że taka Pilot wesprze kandydaturę i rosną szanse Szymon Hołownia Sprzątam Moja byłaby 3:00 Pierwszą Damą pochodzenia żydowskiego pod rząd te Dalej Ale taką która by coś w tej sprawie zrobić Ale ja mam wrażenie że pan Chyba jednak chciałby ciągle występ Żartowałem więc nie kryłem takich Do Altair Teraz uważam że dla do Ponownie działający Trzeba dać szansę innym ale dlaczego no dobra no przecież to są prawybory każdy miał prawo startować Dokładnie te argumenty których pan teraz mów Przytaczać i nie byłoby trzech kandydatów w prawyborach prawie jak po Ameryka Byłoby ale Ale dlaczego Dlaczego się Pan Jeszcze na starcie twoje powody wyruszyłem może pan zerknąć na moim Facebooku Moje info On jest