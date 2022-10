Szymon Hołownia krytukuje PiS. "Reparacje załatwi dopiero kolejny rząd"

- Kaczyński po prostu tak gra. Jak trzeba, to wyciąga Macierewicza, jak trzeba to wyciąga reparacje. Wszystko po to, żebyśmy nie rozmawiali o tym, jak przez ich rządy realnie biedniejemy - mówił Szymon Hołownia w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, pytany o poniedziałkową notę polskiego MSZ do Niemiec ws. reparacji wojennych. Jak dodał, sprawa odszkodowania za poniesione straty podczas II wojny światowej nie została zamknięta, jednak jego zdaniem PiS zabiera się za to w niewłaściwy sposób. - Aspekt materialny nie został rozliczony i tę sprawę należy podjąć. Pytanie, jak należy ją podejmować, żeby ona miała jakiekolwiek szanse powodzenia. W naszym odczuciu takie sprawy załatwia się siedząc przy stole - przekonywał lider Polski 2050, podkreślając, że obecny polski rząd nie ma siły przebicia na arenie międzynarodowej. - To może zrobić dopiero następny rząd, rozmawiając z Niemcami o tym, co mogliby zrobić, żeby ten rachunek wyrównać - skomentował.

