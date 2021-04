Szymon Hołownia chce dymisji Michała Dworczyka. Jest reakcja z rządu

Gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był Stanisław Szwed. Wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej odniósł się do szczepień na COVID-19 wśród 40-latków. - Ta decyzja wynika z tego, że część osób rezygnowała ze szczepień - przekazał polityk. Gość WP zaznaczył, że nadal odbywają się szczepienia osób starszych. - Najważniejsze, żeby te szczepienia się odbywały. Mamy zamiar otworzyć też dodatkowe punkty szczepień - wyjaśnił Szwed. Wiceminister skomentował także słowa Szymona Hołowni, który stwierdził, że Michał Dworczyk powinien iść do dymisji. - Minister Dworczyk wykonuje ogromną pracę jeśli chodzi o organizację i logistykę całego procesu szczepień - przekazał rozmówca Mateusza Ratajczaka. - Jeżeli porównany proces szczepień z innymi krajami, to nie mamy się czego wstydzić - dodał Stanisław Szwed i zaznaczył, że procent osób wszczepionych w pierwszym kwartale jest pozytywny.

