Szykuje się zmiana w przepisach. Farmaceuta będzie mógł odmówić sprzedaży prezerwatyw

Zmiana przepisów. Farmaceuta może odmówić sprzedaży

Jak informuje "Polityka", jeśli ustawa wejdzie w życie, farmaceuta będzie mógł legalnie odmówić sprzedaży środków antykoncepcji barierowej, która ma na celu zapobiec poczęciu dziecka. Rządowy projekt nowelizacji ustawy o zawodzie farmaceuty wpłynął do Sejmu na początku lutego, ale w ubiegły czwartek został przyjęty przez posłów w trzecim czytaniu. Następnie skierowany został do prezydenta i marszałka Senatu.

Do antykoncepcji barierowej zaliczają się m.in. prezerwatywy, plastry, kapturki czy wkładki wewnątrzmaciczne. Jeśli przepisy zaczną obowiązywać, to farmaceuci będą mogli odmówić ich sprzedaży. O ile prezerwatywy można kupić w wielu innych miejscach, o tyle z dostępem do pozostałych środków antykoncepcyjnych może być problem.