Szydło: Tusk przyjeżdża, by burzyć

Podczas spotkania z wyborcami w małopolskich Kętach była premier Beata Szydło odniosła się do sobotniej wizyty szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska w Warszawie i jego planowanego wystąpienia. Szydło stwierdziła, że "pan Tusk przyjeżdża, by burzyć".

Zdaniem wicepremier Beaty Szydło, Polacy potrzebują w Parlamencie Europejskim przedstawicieli, którzy będą reprezentowali interesy naszego kraju.

– Jeśli nie potrafimy zrozumieć, my – Polacy, że na arenie międzynarodowej należy być razem i bronić polskich interesów, to taka reprezentacja nie jest nam potrzebna – mówiła nawiązując do europosłów PO, którzy – jak przypomniała – organizowali debatę w PE, "na której Polska miała być skarcona".

Beata Szydło dodała, że jeśli ktoś nie rozumie jaka jest jego rola, powinność polskiego europarlamentarzysty, to będzie tylko szkodził i przeszkadzał.

– My, Polacy, sami sobie poradzimy i doskonale rozwiążemy swoje wewnętrzne problemy. Nie damy się podzielić i nie damy sobie wmówić, że jesteśmy gorsi lub mamy inne prawa niż pozostali – wskazywała.

Szydło: Tusk nie broni interesów Polski

W swoim wystąpieniu była szefowa rządu skrytykowała przewodniczącego Rady Europejskiej. I przypomniała sytuację, kiedy jako jedyna w UE zagłosowała przeciwko jego kandydaturze na drugą kadencję.

– Im więcej czasu mija od momentu, gdy Donald Tusk został ponownie wybrany (...) jestem przekonana, że moja decyzja, by się wtedy sprzeciwić tej kandydaturze, nie tylko była słuszna, ale i korzystna dla Polski. Nie może być tak, że państwo członkowskie nie ma wpływu na to, czy jego reprezentant zajmuje stanowisko czy nie. Rząd wybrany w demokratycznych wyborach musi mieć możliwość decydowania o tym, kto będzie reprezentował Polskę w strukturach międzynarodowych – mówiła.

– Powiedziałam wtedy, że Polska nigdy nie zgodzi się na kandydaturę Tuska, ponieważ on – jako przewodniczący Rady Europejskiej – powinien być arbitrem w sprawach europejskich. Nie powinien się angażować politycznie w spory w jakimkolwiek kraju członkowskim. Po czyjej stronie jest racja? Po mojej. Dziś pan Tusk przyjeżdża do Polski i sieje wiatr, przyjeżdża do Polski, żeby burzyć, podburzać i atakować polski rząd, i kwestionować to wszystko, co dzieje się w Polsce – podkreśliła Szydło.

Wicepremier powiedziała, że zawsze będzie głosowała przeciw kandydaturze Tuska. – Nigdy go nie poprę, bo on nie broni interesów Polski – zapewniła.

Szydło: apeluję o udział w wyborach

Wicepremier zachęcała uczestników spotkania do tego, by wzięli udział w wyborach do europarlamentu.

– Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie była dotychczas najwyższa w Polsce, ale teraz przychodzi ważny moment, bo najbliższe lata będą w Unii decydujące. Trzeba byśmy poszli licznie. By z Polski popłynął silny głos wsparcia dla UE, ale też by ci, którzy będą nas reprezentować mieli silny mandat do tego. Łatwiej jest walczyć wtedy o polskie sprawy – mówiła.

W wyborach do europarlamentu Beata Szydło otwiera listę Prawa i Sprawiedliwości w okręgu małopolsko-świętokrzyskim.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy będą wybierali 52 europosłów.

Źródło: PAP

