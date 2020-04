WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Szydło odsłania kulisy rozmowy z Kaczyńskim na temat wyborów prezydenckich Kilka dni temu doszło to nocnej narady kluczowych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Beata Szydło zdradziła nam kulisy rozmowy z Jarosławem... Rozwiń pani premier Wspomniała pani Krakó … Rozwiń Transkrypcja: pani premier Wspomniała pani Kraków kilka dni temu spotkała się pani z z Jarosławem Kaczyńskim z Ryszardem terleckim najpierw na grobie świętej pamięci pary prezydenckiej później rozmawialiście państwo już chyba o czystej polityce w małopolskim biurze partii I zastanawiam się jakie jest zdanie Jarosława Kaczyńskiego na temat wyborów na temat bezpieczeństwa z wyborów i organizacji pani rozmawiała z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Czy może pani zdradzić Jaki jest stosunek dzisiaj pana prezesa No do tego wszystkiego co się wydarzy za kilka tygodnia bo ma się wydarzyć pan prezes Jarosław Kaczyński tak jak Wszyscy politycy kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości nie podziela znani że te wybory powinny odbyć w innym terminie Oczywiście najważniejszą sprawą jest ich bezpieczne przeprowadzenie i na tym w tej chwili pracujesz tablu dziś i ogromne zaangażowanie Jacka Sasina wicepremiera wszystkich pracowników poczty za którym należą się którym należą się ogromne podziękowania ale również PKW wszyscy ludzie odpowiedzialni za przeprowadzenie wyborów naprawdę bardzo ciężko pracują żeby one mogły odbyć się i żeby były bezpieczne i wybory korespondencyjne Będą bezpieczne A dlaczego powinny się odbyć jak w terminie Konstytucyjnym dlatego że potrzebujemy dzisiaj w Polsce stabilności politycznej jak najszybciej zakończmy kampanię wyborczą przeprowadzimy wybory Iza przy tym coś z Opola pani premier nie ma pani cienia o babci najważniejsze są miejsca pracy gospodarka i bezpieczeństwo nie ma pani premier cienia obaw że przeprowadzenie wyborów w maju prawda 10 maja albo 17 maja bo i taką kurtkę sobie Prawo i Sprawiedliwość zostawiło że nie będzie po tych wyborach zwiększonej liczby zakażeń że te wybory nie niosą zagrożenia dla ludzi Czy pani jest to zagwarantować czy wziąć za to odpowiedzialność bo gwarancji nikt nie ma wybory korespondencyjne są bezpieczne i Będą bezpieczne natomiast wybory takie jak znamy do tej pory kiedy udawaliśmy się do lokali wyborczych wcześniej mogły odbyć się za 2 lata tak mówi minister Szumowski do którego mam zaufanie któremu wieże ponieważ to jest ten czas kiedy może szczepionka kiedy możemy rzeczywiście myśleć o tym że takie normalne przeprowadzenie wyborów będzie możliwe i bezpieczne