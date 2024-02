Szydło nie ma wątpliwości. "Tusk działa za zgodą Niemiec"

"PiS blokował likwidację państw suwerennych"

Sakiewicz zapytał również, czy działania polskiego rządu nie budzą żadnych wątpliwości w instytucjach unijnych. - Nie idzie tak, jak miało iść. Tuskowi chodziło o to, żeby w bardzo krótkim czasie przejąć instytucje, na których mu zależało. Ale opór Polaków, protesty w obronie mediów publicznych, Trybunału Konstytucyjnego, protesty w obronie ministra Kamińskiego i ministra Wąsika, to zrobiło wrażenie na samym Tusku i jego ekipie. Co nie znaczy, że on zrezygnuje, bo dyrektywy płyną z samej Brukseli. PiS trzeba było odsunąć od władzy, bo blokował likwidację państw suwerennych i federalizację Unii Europejskiej - stwierdziła była premier.