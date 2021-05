Szydło jako kandydatka na prezydenta? "To już nie jest ta dynamika"

Czy Beata Szydło mogłaby ponownie wrócić do polskiej polityki i objąć najważniejsze stanowisko w państwie? Na to pytanie w programie "Newsroom WP" odpowiedziała prof. Ewa Marciniak, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. - Myślę, że chyba ten czas, który pani Beata Szydło spędza w Brukseli, jest czasem nieobecności politycznej w Polsce - zaznaczyła Marciniak. Jak podkreśliła, wyborcy lubią tych polityków, którzy budują i podtrzymują z nimi relacje. W opinii politolog od czasów Beaty Szydło zmienił się w Polsce elektorat, a do 2023 roku najprawdopodobniej zmieni się również dynamika wyborcza. - Teraz potrzebne będą zupełnie inne kompetencje, a premier Morawiecki jest tutaj, jest obecny i jest wciąż popularny w kręgach sympatyków PiS, a o to chodzi w wyborach prezydenckich - tłumaczyła politolog. - Dlatego wydaje mi się, że pani premier Beata Szydło może kontynuować swoją karierę w Brukseli, natomiast w Polsce będzie być może wsparciem dla Prawa i Sprawiedliwości - dodała prof. Ewa Marciniak.

