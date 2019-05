Szydło dementuje: Nie ma lepszego kandydata niż Andrzej Duda

- Będę w przyszłym roku wspierać kampanię prezydenta Andrzeja Dudy - zapowiedziała w rozmowie z Radiem Kraków wicepremier Beata Szydło. Nowo wybrana europosłanka z ramienia Prawa i Sprawiedliwości ostatnie plotki o jej ewentualnym starcie na najwyższy urząd w państwie nazwała "snuciem politycznych wizji".

Kandydatka Prawa i Sprawiedliwości w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego otrzymała najwyższy mandat społeczny spośród wszystkich kandydatków - zagłosowało na nią aż 524 951 osób . Zaraz po ogłoszeniu wyników miała pojawić się koncepcja, według której w 2020 roku w wyborach prezydenckich to nie Andrzej Duda walczyłby o reelekcję, lecz właśnie Beata Szydło miałaby być kandydatką PiS na najwyższy urząd w państwie.

Powyborcze roszady

Dodała, że pomimo odejścia rozpoznawalnych polityków PiS do Brukseli, partia poradzi sobie w jesiennych wyborach. - To jest nowy etap w działaniu PiS. Pojawią się nowe osoby. Liderów, osób, które mogą być lokomotywami, jest w naszym środowisku wielu. To, że nasza praca będzie się teraz koncentrowała na PE, nie oznacza to, że odchodzimy z polskiej polityki - zaznaczyła europosłanka PiS.