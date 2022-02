Szybki upadek Kijowa? Obawiają się tego urzędnicy administracji Joe Bidena

- Najważniejszym sukcesem sił Ukrainy jest to, że przetrwali pierwszą dobę ataku przeważających sił. Rosjanie mają przewagę, ale zetknęli się z silnym oporem fizycznym. Wydaje się, że coś, co miało być szybką napaścią, potrwa dłużej niż to planowali - mówi WP Mirosław Różański, były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, który podsumowuje pierwszy dzień inwazji. Jego zdaniem zaczyna się kluczowa bitwa o Kijów.