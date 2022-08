Szwedzka broń sieje postrach wśród Rosjan. Wideo z linii frontu

Do sieci trafiło kolejne nagranie z ukraińskiego frontu. Tym razem wideo udostępnione przez Ukraine Weapons Tracker na Twitterze ukazuje, jak wykorzystywany jest potencjał szwedzkiego karabinu przeciwpancernego Pansarvärnspjäs. Co ciekawe, kilka sztuk tej broni trafiło do armii Kijowa, prawdopodobnie dzięki uprzejmości Estonii, która regularnie wspiera Ukrainę w walkach z Rosją. Zdaniem Ukraine Weapons Tracker, nie jest to najnowocześniejszy sprzęt, jednak dalej sieje postrach na linii frontu, a niektórymi cechami przewyższa nawet powszechnie stosowane radzieckie lekkie działo bezodrzutowe SPG-9.