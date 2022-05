Szwecja zyskuje silnego sojusznika. Premierzy podpisali "polityczną deklarację solidarności"

Brytyjsko-szwedzka deklaracja solidarności

"Polityczna deklaracja solidarności" między Wielką Brytanią a Szwecją została podpisana przez przywódców obu krajów w rezydencji premiera Szwecji w Harpsund. Jeszcze tego samego dnia premier Johnson uda się do Finlandii, gdzie spotka się z prezydentem Finlandii Saulim Niinisto. Władze Szwecji oraz Finlandii pod koniec tego tygodnia mają przedstawić swój stosunek do wejścia do NATO.