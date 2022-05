Fala dymisji gubernatorów u Putina. "Może dojść do rozpadu Federacji Rosyjskiej"

Putin wymienia gubernatorów. Były ambasador RP o powodach

Na temat nagłych zmian na szczeblu gubernatorskim w Rosji porozmawialiśmy z Janem Piekło, byłym ambasadorem RP w Ukrainie. - Putin najwyraźniej zmierza do zwiększenia kontroli nad całą Federacją Rosyjską. Zamierzenia są takie, żeby to on mianował gubernatorów i żeby to byli jego ludzie. To jest jeden z warunków utrzymania kontroli nad całym krajem, bo niewykluczone, że właśnie tu występuje pewien problem - mówi Wirtualnej Polsce.