Szwecja nieprędko w NATO. Posłowie Orbana zbojkotowali głosowanie

"Z naszego punktu widzenia ratyfikacja przyjęcia Szwecji do NATO może mieć miejsce na początku regularnej sesji parlamentarnej, ale do tego konieczne jest spotkanie premierów obu krajów w Budapeszcie. Jeśli dla Szwedów akcesja jest ważna, to przybędą tutaj, tak jak pojechali do Turcji" - napisał lider frakcji Fideszu Máté Kocsis na Facebooku.