Szwecja: "Największa afera szpiegowska w historii"

Tajne informacje znalazły się w komputerze starszego brata, jednak szybciej aresztowany został młodszy. Dokonywał on rozległych transakcji finansowych gotówką i złotem. Według aktu oskarżenia pieniądze pochodziły od obcego mocarstwa. Kiedy doszło do pierwszego zatrzymania, starszy mężczyzna próbował zniszczyć dysk twardy. Nie udało mu się to - pamięć komputera później udało się odnaleźć na śmietniku w rejonie Uppsali.