Szukali zabytkowych moment. Nielegalni odkrywcy zatrzymani

Nielegalni poszukiwacze skarbów w rękach policji. Kryminalni z Krakowa zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy podejrzani są o nielegalne prowadzenie poszukiwań zabytków archeologicznych. Mundurowi znaleźli przy nich zabytkowe denary rzymskie i inne monety z XII i XVII wieku, a także historyczne artefakty, których poszukiwanie i przechowywanie jest sprzeczne z obowiązującym prawem. Policja udostępniła zdjęcia nielegalnych znalezisk i trzeba przyznać, że robią one wrażenia. Do najcenniejszych ujawnionych przedmiotów można zaliczyć kolekcję 300 sztuk monet srebrnych tj. denarów księcia Władysława Wygnańca, datowanych na XII wiek n.e., monety boratynki z XVII wieku n.e. oraz monety z czasów Imperium Rzymskiego. W miejscach zamieszkania sprawców policjanci znaleźli również wiele innych monet z różnych okresów historycznych oraz przedmioty lub ich fragmenty, mogące stanowić zabytki archeologiczne, które zostaną przekazane do badań biegłemu specjaliście, celem określenia ich pochodzenia oraz wartości. "Sprawcy swoje poszukiwania prowadzili przy użyciu detektorów metali, w różnych miejscach, w szczególności na terenie województwa małopolskiego. Po skompletowaniu materiału dowodowego podejrzani usłyszeli, w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie, zarzuty prowadzenia, wspólnie i w porozumieniu, bez wymaganego pozwolenia, poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków archeologicznych" - wyjaśniła policja.