Szukają sposobu, by posłowie nie stracili na Polskim Ładzie? Wiceminister zdziwiony

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad zmianą sposobu opodatkowania parlamentarzystów tak, aby nie stracili na Polskim Ładzie - wynika z nieoficjalnych informacji Radia ZET. Pod uwagę ma być brane m.in. wydanie interpretacji z zapisem, że posłowie i senatorowie to osoby fizyczne, które wykonują działalność polityczną. Co na to wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin (PiS)? - Słyszę o tym pierwszy raz, nie wiem, o co chodzi. Wynagrodzenia parlamentarzystów są znane, ich wysokość jest znana. O co chodzi w tych pracach, jeżeli to jest prawda, że takie prace się toczą, to nie wiem - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Jak ocenił, rozwiązanie takie "wizerunkowo na pewno nie byłoby dobre".