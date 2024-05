Seria ataków na polskich żołnierzy. Jeden trafiony nożem na kiju

Również w Dubiczach Cerkiewnych miał miejsce atak przy użyciu szczególnego narzędzia. - To coś w postaci "dzidy", noża osadzonego na drzewcu, którym napastnik dosięgnął do piersi pogranicznika i zranił go - powiedział na zwołanej z powodu tych nasilonych szturmów na granicy ppłk Tomasz Kwiatkowski, rzecznik prasowy dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.