Szturmują granicę z Polską. Znaczny wzrost liczby incydentów

Migranci próbują się wedrzeć do Polski

Z danych Straży Granicznej wynika, że od początku kwietnia odnotowano około 2,5 tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. W marcu liczba ta wynosiła około 3,4 tysiąca, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu do stycznia i lutego. Migranci próbujący przedostać się do Polski pochodzili z 28 różnych krajów.