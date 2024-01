Szturm turystów na Tatry. "Azjaci, Hindusi, Arabowie"

Tatry przeżywają teraz prawdziwe oblężenie. Polskie góry odwiedzają turyści z całego świata. - W okresie zimowym znowu mamy taki ciekawy koloryt. Widzimy na stokach Azjatów i Hindusów. To nie są goście, którzy przylecieli specjalnie do Polski na narty, bo dla nich to nie jest żadna atrakcja, ale są to po prostu mieszkańcy tamtych regionów świata, którzy pracują w branży automotive czy branży IT w Polsce - mówi Wirtualnej Polsce Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. - Mamy bardzo dużo turystów z Węgier, ze Słowacji, ale i z Wielkiej Brytanii - z całej Europy. Zakopane zyskuje na prestiżu wśród turystów zagranicznych. W lato królują turyści z krajów arabskich - słyszymy od hotelarzy i restauratorów.

Rozwiń