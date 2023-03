Szturm pilotów Mi-8. Uderzyli z zaskoczenia w kilku miejscach

Zmasowany atak z powietrza na rosyjskie cele pod Donieckiem. Do sieci trafiło nagranie z kokpitu śmigłowca Mi-8, który brał udział we wtorkowej misji w regionie walk w obwodzie donieckim. Kilka maszyn przeprowadziło szturm z różnych pozycji w tym samym momencie, nie dając większych szans okupantom na przeżycie. Efektowne uderzenia i manewry pilotów tylko pokazują, że ukraińskie siły powietrzne nie dają za wygraną na tym odcinku frontu. Tymczasem Rosjanie w wyniku ataku rakietami S-8 stracili skład amunicji, dwa opancerzone wozy BMP-3 i kilka wojskowych ciężarówek, nie wspominając już o stratach w ludziach. Niewykluczone, że żołnierze Zełenskiego wyśledzili wojskowych Putina, którzy wspierali oddziały walczące w Bachmucie, dlatego zadecydowano o zmasowanym ataku z powietrza, by jak najszybciej spowolnić rosyjską ofensywę w okolicach miasta.