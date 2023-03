Szturm Czechów na polskie sklepy. "Wydają tysiące"

- To, co kupiliśmy tutaj dzisiaj, kosztowałoby w Czechach trzy tysiące koron. Tutaj zapłaciliśmy około połowy tej kwoty. W ten sposób oszczędzamy połowę tego, co płacimy za jedzenie - wyjaśnił dla Idnes.cz jeden z czeskich klientów spotkanych na parkingu polskiego Lidla. Mężczyzna dodał, że razem z żoną praktykują to rozwiązanie od Bożego Narodzenia, mimo że sam dojazd zabiera im godzinę.