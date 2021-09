Sztuczna inteligencja i robot-zabójca. Tak Mosad zastrzelił sławnego naukowca

Według "NYT" przygotowania do ataku zintensyfikowano latem 2020 roku. Izraelem - jak czytamy - kierowały dwa czynniki. Pierwszy to chłodna reakcja Teheranu na zabójstwo najwyższego irańskiego generała Kasema Sulejmaniego, dokonane w styczniu 2020 roku przez Amerykanów przy współpracy z izraelskim wywiadem. "Skoro zdołali zabić czołowego przywódcę wojskowego Iranu bez większego odwetu, oznaczało to, że Iran był albo niezdolny, albo niechętny, do bardziej stanowczej reakcji" - zauważa gazeta.