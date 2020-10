Szpital polowy na Stadionie Narodowym. Kto nim pokieruje? Padło nazwisko

Koronawirus. Medycy zarobią lepiej? Stanisław Karczewski zdradza szczegóły

Szpital polowy na Stadionie Narodowym. Dr Artur Zaczyński szefem projektu

Teraz pojawiła się informacja, kto będzie odpowiedzialny za powstanie i działanie szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym. Jak podaje TVN24, chodzi o Artura Zaczyńskiego, lekarza neurochirurga i zastępcę dyrektora do spraw medycznych warszawskiego szpitala MSWiA.

Szpital polowy. Kto będzie pracować na Stadionie Narodowym? Jest sugestia

Stadion Narodowy nie jest obcym środowiskiem dla lekarza: w 2009 roku został powołany na Koordynatora Medycznego obiektu sportowego do przygotowania zabezpieczenia medycznego stadionu w trakcie budowy, jak i w trakcie Euro 2012.

- Sensowny gość. Niepolityczny. Wybitny ekspert medycyny ratunkowej Artur Zaczyński. Jestem spokojny, że to on będzie odpowiadał za kwestie medyczne w nowym szpitalu - powiedział informator TVN24 z kręgu administracji rządowej.

Na pytanie, kto będzie pracował w szpitalu polowym na Stadionie Narodowym, dodał, "że jeśli każda placówka medyczna w Polsce wytypuje po jednej osobie do pracy w Warszawie, to obsada szpitala będzie zapewniona".

To jednak nie wszystko. W poniedziałek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na antenie Radia Plus zapowiedział, że planowana jest budowa jeszcze jednego szpitala tymczasowego. TVN24 sugeruje, że drugi szpital polowy może powstać w hali warszawskiego Torwaru, jednak na razie są to niepotwierdzone informacje.