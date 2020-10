Szpital polowy na Stadionie Narodowym. Rząd potwierdza doniesienia WP

Szpital polowy na Stadionie Narodowym? Piotr Mueller potwierdza

W programie padło też pytanie o rezerwy respiratorów oraz łóżek. Jak zaznaczył polityk, Agencja Rezerw Materiałowych na bieżąco wydaje kolejne "środki". - Uruchamiane są tam, gdzie są potrzebne. Musimy jednak ograniczyć liczbę naszych kontaktów do minimum. Od tego zależy to, ilu z nas się zakazi - tłumaczył.

Piotr Mueller podkreślił, że rząd zaleca unikania niepotrzebnych wyjść z domu. - Możemy ograniczyć robienie zakupów do jednego dnia, seniorom można pomóc z ich zrobieniem. Można unikać też wieczornych spotkań. W ten sposób transmisja wirusa może zostać ograniczona do minimum - wyliczał.

Rzecznik rządu mówił też o zamknięciu siłowni. - Pod koniec zeszłego tygodnia odbyło się posiedzenie sztabu gospodarczego. Będziemy chcieli przedstawić też plan pomocy branży fitness. Jesteśmy otwarci na to, by im pomóc. Liczymy jednak na to, że do tak szerokiego lockdownu, jak wiosną, nie dojdzie - podkreślił Piotr Mueller.