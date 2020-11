Szpital Narodowy. Kto i ile za to płaci?

Nie milkną kontrowersje wokół decyzji o powstaniu Szpitala Narodowego. Z jednej strony hitem internetu stała się rozmowa z lekarzem, który twierdził, że w Narodowym nie leczy się poważnie chorych pacjentów, a z drugiej wciąż nie została wyjaśniona sprawa tego, ile szpital tak naprawdę kosztuje. Posłowie Koalicji Obywatelskiej mówią Wirtualnej Polsce, że utrudnia im się dostęp do tej informacji.

Burza zaczęła się w momencie, gdy dziennikarz tygodnika "Polityka" Paweł Reszka opublikował rozmowę z anonimowym lekarzem pracującym w Szpitalu Narodowym. Doktor "M" do pracy zgłosił się sam. Liczył na to, że w Narodowym czeka go harówka i prawdziwa walka o ludzkie życie. Tymczasem z materiału Reszki wynika, że szpital świeci pustkami, pełen jest niewykorzystanego sprzętu i pustych łóżek. Lekarze zaś czują się zamknięci "w złotej klatce".

Jeśli więc wiemy o kilometrach miedzianych kabli, respiratorach i lekarzach meldowanych w pięciogwiazdkowych hotelach, pytanie o to, kto za to wszystko płaci, nasuwa się samo. Odpowiedzieć na nie nie jest łatwo, bowiem będąca operatorem stadionu spółka PL.2012+ wciąż nie podpisała z rządem umowy. Na jej podstawie szpital miał być sfinansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Tyle że dokument jeszcze nie powstał, a szpital już funkcjonuje. Podstawą do rozpoczęcia jego działalności była decyzja premiera z 19 października. Formalnie nowy obiekt jest filią Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA przy ul. Wołoskiej w Warszawie.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej: To ten sam mechanizm, który został użyty w sprawie poczty

Od kiedy tylko zapadła decyzja o tym, że Szpital powstanie, działaniom wokół obiektu przyglądają się posłowie Koalicji Obywatelskiej: Michał Szczerba i Dariusz Joński. Wskazywali oni, że brak umowy między Kancelarią Premiera a operatorem stadionu nie pozwala oszacować kosztów budowy obiektu. Zwracali także uwagę na to, że nie wiadomo, czy szpital posiada zezwolenia sanepidu czy nadzoru budowlanego.

Pierwszą prośbę o przekazanie wszystkich dokumentów dotyczących budowy obiektu posłowie złożyli w Kancelarii Premiera 4 listopada. W odpowiedzi skierowano ich do decyzji z 19 października. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk miał zapewniać, że umowa powstanie "lada dzień".

W rozmowie z Wirtualną Polską poseł Michał Szczerba mówi, że przypomina mu to sytuację z organizacją wyborów prezydenckich wiosną bieżącego roku. - Wówczas została wydana decyzja premiera, na podstawie której miała zostać podpisana umowa między rządem a Pocztą Polską. Ostatecznie umowa nie została podpisana, a operator pocztowy wydał dziesiątki milionów, które nie zostały zwrócone - komentuje.

Szpital Narodowy. Spółka zasłania się tajemnicą przedsiębiorstwa, ARM nie wie jaki sprzęt pojechał na stadion

Posłowie pytania skierowali także do spółki PL2012+ i Agencji Rezerw Materiałowych. Pierwsze dotyczyło wydatków, jakie spółka ponosi w związku z budową stadionu. Posłowie nie otrzymali odpowiedzi. Zarząd spółki zasłonił się tym, że informacje, o które pytają posłowie, są "prawnie chronione, objęte zobowiązaniem do zachowania poufności i tajemnicą przedsiębiorstwa".

Z kolei pytanie do Agencji Rezerw Materiałowych dotyczyło tego jaki asortyment z magazynów Agencji znalazł się na terenie nowego szpitala polowego. W odpowiedzi p.o. zastępcy prezesa Przemysław Bryksa napisał, że "udostępnienie tych danych wymaga przetworzenia", w związku z czym pełna odpowiedź powinna zostać udzielona do 27 listopada. Zdaniem posłów oznacza to, że podczas pobierania sprzętu z magazynów nie była prowadzona odpowiednia inwentaryzacja.

Koronawirus. Liczba zgonów rośnie. Dr Grzesiowski: "Jesteśmy u kresu wytrzymałości"