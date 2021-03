Szpila wbita w Adama Niedzielskiego. Teraz profesor dostał poparcie

Zdaniem prof. Roberta Flisiaka w polskim systemie ochrony zdrowia, mimo wielu reform na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, wciąż brakuje pieniędzy. Gość programu "Newsroom" WP odniósł się też do opinii posła Porozumienia, prof. Wojciecha Maksymowicza, który skrytykował działania szefa resortu zdrowia, z wykształcenia ekonomisty, Adama Niedzielskiego. Maksymowicz zarzucił mu brak odpowiedniej strategii w walce z koronawirusem. "Służbą zdrowia zarządza pięciu ekonomistów i jeden lekarz. Coś tu jest nie tak” – stwierdził Maksymowicz. Pytany o tę wypowiedz prof. Flisiak zgodził się, że taka dysproporcja ma miejsce. - Sytuacja jest podobna zarówno jeżeli chodzi o rząd, jak i o grupy, które doradzają mu w Senacie. Absolutnie dominuje grupa ekonomistów – dodał prof. Flisiak. Według niego, taka sytuacja powtarza się w kolejnych rządach. - Od dziesięcioleci obserwuje, że każda reforma zaczyna się od stwierdzenia: musimy najpierw system uszczelnić, potem go możemy dofinansowywać. I takich uszczelniaczy mamy regularnie we wszystkich ugrupowaniach politycznych, od tego się zaczyna. Gdy dochodzą do władzy, proponują takie rozwiązania. W efekcie mamy chroniczne, wieloletnie niedofinansowanie systemu opieki zdrowotnej" - zaznaczył profesor.

