Szpiedzy rosyjscy w polskich social mediach. Biernacki: Ta aktywność jest bardzo duża

Niemiecki dziennik Bild alarmuje, że na terenie Niemiec działać może od 200 do nawet 2000 rosyjskich szpiegów. Kilka dni temu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała w Polsce hiszpańskiego dziennikarza, który podejrzewany jest o szpiegostwo na rzecz Rosji. Jak wielka może być rosyjska siatka szpiegowska w Europie i w Polsce? - Ta aktywność jest bardzo duża. Niektóre niepokoje w Polsce w ostatnich latach również były wywoływane przez służby rosyjskie. Ja chce zwrócić jeszcze uwagę na Ukrainie, na funkcjonariuszy SBU. To jest ich służb bezpieczeństwa. Podejrzewano, że ta służba była zinfiltrowana przez Rosjan. Okazało się, że szefowie tej służby potrafili tak ją przekształcić, że to jest główny punkt obrony Ukrainy - powiedział Marek Biernacki, były szef MSWiA i Koordynator ds. Służb Specjalnych, który był gościem programu ''Newsroom WP''. Minister Biernacki rozwinął w dalszej części wypowiedzi temat działania służb rosyjskich w Polsce. - Agentura rosyjska w Polsce działa przez agenturę wpływu. Było widać w pewnym momencie nawet, że na początku agresji Rosjan na Ukrainę, była w Polsce próba zdyskredytowania Ukraińców, ale Polskie społeczeństwo tak zareagowało, że te wszystkie ruchy się schowały. One pojawią się za jakiś czas - stwierdził gość programu ''Newsroom WP''. Minister zapytany został także o sytuację dezinformowania w mediach społecznościowych o pomocy uchodźcom z Ukrainy w Polsce. - Rosjanie zawsze skutecznie działali w zakresie mediów, ale akurat sfera mediów społecznościowych działa na korzyść Ukraińców. Tam bardzo zdecydowanie widać działanie zwykłych obywateli, nie mówiąc już o hakerach, którzy skutecznie walczą z reżimem Putina. W Polsce była widoczna duża aktywność na początki inwazji, która została przytłumiona przez spontaniczność Polaków i ich ocenę co do tej agresji. Musimy być czujni, bo będzie cały czas puszczanie fake newsów - powiedział na koniec Marek Biernacki.