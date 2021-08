Szokujące warunki w litewskim obozie dla migrantów. W kranie błoto zamiast wody

- Informację o locie do Mińska znalazłem w internecie. Słyszeliśmy, że po przylocie granice będą otwarte, że nie będziemy mieli większych problemów, by dotrzeć m.in. do Niemiec. Chcieliśmy zacząć nowe życie. Bilet lotniczy kosztował 1000 dolarów. Później taksówką pojechał na granicę – mówi jeden z Irakijczyków. – Ciągle słyszymy, że zostaniemy deportowani. Najgorsza jest niepewność, bo nie wiemy, co się z nami stanie i jak długo będziemy musieli żyć w takich warunkach.