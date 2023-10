Szokujące ustalenia ws. wypadku na A1. Policja komentuje doniesienia

"Zawiera ona opis przebiegu zdarzenia wskazując na bezpośredni udział i związek bmw z wypadkiem. Autorem tego dokumentu nie jest 'wysoki oficer policji' jak twierdzi redaktor 'Rzeczpospolitej', a funkcjonariusz ruchu drogowego" - podkreślono. "Kategorycznie zaprzeczamy również, aby została sporządzona druga notatka urzędowa mówiąca o przebiegu przedmiotowego wypadku. Ponownie podkreślamy, że na miejscu zdarzenia był obecny prokurator i to on nadzorował pracę funkcjonariuszy. To prokurator decydował o przebiegu czynności - w tym również o kwestiach ewentualnego zatrzymania uczestników wypadku" - podkreślono w oświadczeniu opublikowanym na stronie łódzkiej policji.