Tragedia na A1. Pasażerów bmw przesłuchano 10 dni po wypadku

16 września, godz. 19.54. Wtedy dokładnie dochodzi do tragicznego wypadku w miejscowości Sierosław na autostradzie A1. Według ustaleń śledczych bmw z ogromną prędkością, co najmniej 253 km/h na godzinę, wjechało w tył kii, która zjechała na pas awaryjny i stanęła w płomieniach. We wraku strażacy odnaleźli zwłoki trzyosobowej rodziny. Kierowca bmw, 32-letni Sebastian Majtczak, w wypadku nie odniósł żadnych poważnych obrażeń.