Kiedy możliwa ekstradycja kierowcy bmw? Były minister sprawiedliwości o szczegółach

- Gdyby nie filmiki wrzucane do internetu, zapewne przyjęto by wersję, że kia wypadła z drogi i rozbiła się na barierach. Po czym dopiero kiedy odbiła się i wróciła na tor jazdy, uderzyło w nią bmw. Dzięki nagraniom widzieliśmy, że to jednak samochód bmw najechał na auto Kia i wyrzucił je z autostrady. Trzeba wyjaśnić ten szereg wątpliwości, który pojawił się na początku sprawy. Także niespójne informacje, bowiem co innego mówiła policja, co innego straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Jestem przekonany, że dzięki zainteresowaniu społeczeństwa, sprawa nie zostanie zamieciona pod dywan - uważa były minister sprawiedliwości.