Wybuch paczki w woj.lubuskim. Szokujące ustalenia

Przypomnijmy. W poniedziałek rano lubuska policja otrzymała wezwanie do prywatnego domu w miejscowości Siecieborzyce, gdzie doszło do eksplozji. Okazało się, że wybuchła paczka, którą właścicielka posesji znalazła przed drzwiami. Przy próbie jej otworzenia, doszło do wybuchu.