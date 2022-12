Szokujące dane. Rosjanie to bestie

Dokumentowaniem informacji o zbrodniach zajmowała się od 7 do 11 grudnia tzw. specjalna grupa mobilna, złożona z prokuratorów, policjantów, psychologów oraz ekspertów z międzynarodowej organizacji pozarządowej Global Rights Compliance (GRC). Misja odnotowała, że najczęstszymi przypadkami przemocy seksualnej na Chersońszczyźnie były gwałty, zmuszanie do publicznego rozbierania się i tortury polegające na podłączaniu prądu elektrycznego do genitaliów - powiadomiono w komunikacie prokuratury.