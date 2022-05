Rosjanie brutalnie gwałcą. Ofiarami nawet niemowlęta

Sprawcami głównie młodzi żołnierze "Robią to publicznie"

Według psychologów, którzy pracują z ofiarami gwałtów, sprawcy to głównie młodzi ludzie w wieku 20-25 lat. - Oni to robią publicznie. Koniecznie na oczach innych ludzi i grupowo. By inni widzieli, jak się znęcają – mówiła w wywiadzie rzeczniczka.