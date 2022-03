Szokująca rada Wałęsy dla Ukraińców. "Różni samobójcy się poświęcają"

Lech Wałęsa: ząb za ząb

- Gdybym ja decydował w Ukrainie, to ja bym to zastosował, dlatego, że ja lubię grać na polu przeciwnika. Jeśli on mnie niszczy, to ja niszczę jego. "Ząb za ząb" za starym testamentem. Ja bym to zastosował. Ukraina stosuje, że dostałeś w prawy w policzek, to nadstaw lewy – powiedział Wałęsa w programie "Fakt LIVE".