Lech Wałęsa o Putinie: Kiedyś wspierałem go. Gdzie mogłem, to mu pomogłem

Lech Wałęsa w rozmowie z "Faktem" podkreśla, że należy przeciwstawić się Rosji, jeśli ta próbuje napaść na Ukrainę. - Każdy naród ma prawo do wolności - wskazał były prezydent. Lech Wałęsa zdradził również, co by zrobił, gdyby to on kierował krajem.